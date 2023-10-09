Петербуржцы несут цветы к зданию генконсульства Израиля на Херсонской улице

Жители Санкт-Петербурга продолжают нести цветы к зданию БЦ «Ренессанс Правда» на Херсонской улице, в котором расположено генконсульство Израиля. Стихийный мемориал образовался у входа в учреждение.

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Как рассказала «Ъ-СПб» охрана бизнес-центра, цветы появились под табличкой консульства сегодня утром. Ранее к зданию приезжала полиция, которая не позволяла людям оставлять цветы, так как с консульством нет договоренности о создании стихийного мемориала. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

В пресс-службе турецкой компания Renaissance Development, владеющей БЦ «Ренессанс Правда», отметили, что собственники не возражают против создания стихийного материала на этом месте. Для его организации необходимо, чтобы поступил запрос от консульства или правоохранительных органов.

В генконсульстве Израиля уточнили, что возникло небольшое недопонимание, из-за которого в СМИ распространились сообщения о том, что класть цветы у здания на Херсонской улице запрещено.

«Спешим заверить, что на данный момент такого запрета нет»,— говорится в сообщении.

Дипломаты также отметили, что «благодарны всем, кто принес цветы к зданию Генерального консульства, за теплую поддержку в этот трудный для Израиля момент».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Санкт-Петербурга после введения запрета полицией на возложение цветов консульства Израиля идут к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте.

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