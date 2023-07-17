Директора тамбовской стройфирмы осудили за аферу с ремонтом объекта культурного наследия на 4 млн рублей

Кирсановский райсуд Тамбовской области вынес обвинительный приговор директору местного ООО «Интерстройсервис» за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к трем годам условного лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Имя осужденного не раскрывается. Однако, по данным Kartoteka.ru, с 2013 года должность директора компании занимает Андрей Андреев. Он же является единственным владельцем.

По версии следствия, в августе 2019 года компания заключила контракт с муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» в городе Кирсанов. За 16,9 млн руб. «Интерстройсервис» должен был отремонтировать крышу и фасад объекта культурного наследия «Здание, в котором размещался 1-й уездный комитет РКП(б)».

Как рассказали в пресс-службе, являясь специалистом в сфере строительства и зная цену контракта, подсудимый решил составить и предоставить заказчику акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, «в которые были включены завышенные показатели о видах, объеме и стоимости работ по ремонту объекта. Так, в актах о приемке выполненных работ по разделу «Окна и двери» была указана стоимость работ в сумме более 5 млн руб. «Однако фактическая стоимость работ составила менее 1 млн руб.»,— отметили в пресс-службе.

Таким образом, у муниципального учреждения было похищено более 4 млн руб. В суде руководитель компании вину не признал.

ООО «Интерстройсервис» было зарегистрировано в Тамбове в 2006 году. Уставный капитал — 45 тыс. руб. Основной вид деятельности связан с творчеством, искусством и организацией развлечений. Он также выступает владельцем тамбовской автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб единоборств "Чистая победа"». Выручка «Интерстройсервиса» в 2021 году составила 3,1 млн руб., убыток — 3,57 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее до суда дошло дело директора тамбовской стройфирмы о хищении 715 т асфальтовой крошки.

Алина Морозова

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