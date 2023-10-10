Армия Израиля отчиталась об убийстве двух членов политбюро «Хамаса»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве высокопоставленных членов политбюро палестинского исламского движения «Хамас» Закарии Абу Маамра и Джавада Абу Шамалы. В ЦАХАЛе утверждают, что Абу Маамр был «координатором террористических группировок в секторе Газа», а Абу Шамала отвечал за финансы «Хамаса» «внутри и за пределами сектора Газа». В «Хамасе» подтвердили информацию о гибели двух высокопоставленных представителей движения, но не раскрыли их имена.
Как сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа, Закария Абу Маамр погиб в ночь на 10 октября в секторе Газа в результате удара, нанесенного израильским военным самолетом. Израильские военные называют убитого функционера «Хамаса» «руководителем управления движения по внутренним связям». Утверждается, что он был «доверенным лицом» лидера «Хамаса» в Газе Яхьи Синвара, а также «участвовал в акциях против Израиля и ставил под угрозу мирное существование еврейского государства».
Джавад Абу Шамала также был убит в результате удара израильского военного самолета, отмечают в Армии обороны Израиля. По информации ЦАХАЛа, Абу Шамала занимал неформальный пост «министра финансов "Хамаса"». «В рамках своей должности он координировал финансирование терроризма внутри и за пределами сектора Газа»,— добавляют в ЦАХАЛе.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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