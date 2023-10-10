«Газпром» начал строительство крупнейшего в России завода лопаток газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» — «дочка» «Газпрома» (MOEX: GAZP) — приступил к строительству крупнейшего в России литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области. Окончание строительства запланировано на 2025 год, а выпуск первой партии продукции — в 2026 году, следует из пресс-релиза компании.

«Сегодня знаковое событие в энергетическом машиностроении нашей страны. "Газпром" приступает к активной фазе строительства специализированного литейного комплекса, на котором мы будем производить ключевые и очень сложные элементы для газовых турбин»,— отметил глава компании Алексей Миллер в ходе мероприятия, посвященного старту строительства. На церемонии также присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Минпромторга Денис Мантуров.

На предприятии будет освоено производство лопаток для промышленных, энергетических и судовых газовых турбин. Такие турбины «Газпром», в частности, использует на объектах добычи и транспортировки природного газа.

На комплексе будет осуществляться полный цикл литейных операций: подготовка материалов, изготовление литейных форм, выплавка специализированной стали, механическая обработка деталей лопаток, проведение исследований и лабораторный контроль качества изделий. Предприятие позволит обеспечить свыше 500 рабочих мест.

«Газпром энергохолдинг» — 100-процентное дочернее общество «Газпрома» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Управляет компаниями «Газпрома» в электроэнергетике и энергетическом машиностроении.