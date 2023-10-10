На Крымском мосту после возобновления движения образовались пробки

Крымский мост открыли для движения на час раньше запланированного. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Мост изначально планировали открыть в 17:00. С 10:00 на нем велись ремонтные работы, из-за чего движение было ограничено. Курсирующие между Кубанью и полуостровом автобусы временно отправляли паромами.

По состоянию на 16:00 на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в пробке стоят 120 машин. Со стороны Керчи въезда ждут 62 автомобиля.

Вячеслав Рыжков

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