Из-за закрытия моста автобусы между Кубанью и Крымом будут перевозить паромами

На время перекрытия движения по Крымскому мосту автобусы между Крымом и Краснодарским краем будут перевозить паромами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

На паромы погрузят только рейсовые и те автобусы, которые занимаются перевозкой организованных групп детей. Заказным автобусам придется ждать снятия ограничений.

Проезд по Крымскому мосту перекрыли 10 октября в 10:00. До 17:00 на объекте будут вестись ремонтные работы, о чем водителей предупреждали заранее.

Вячеслав Рыжков

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