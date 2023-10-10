В Екатеринбурге на ВИЗе появилась улица Архангела Михаила
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Изменить наименование улично-дорожной сети "Километр Московский тракт 8" "на "Улица Архангела Михаила"», — сказано в постановлении и. о. главы города Игоря Сутягина.
Напомним, в феврале в Академическом районе появилась улица имени Вениамина Яковлева — выпускника Свердловского юридического института и бывшего советника президента, скончавшегося в июле 2018 года.