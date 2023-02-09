В Екатеринбурге появилась улица имени экс-советника Путина Вениамина Яковлева

В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева – выпускника Свердловского юридического института и бывшего советника президента, скончавшегося в июле 2018 года. Соответствующее постановление принял мэр Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Улица в честь господина Яковлева проходит от улицы Вильгельма де Генина, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина, и доходит до улицы Суходольской.

Вениамин Яковлев родился 1932 году. Доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии наук (2003). С 1989 года назначен министром юстиции СССР. С 1990 года по ноябрь 1991 года — председатель Высшего арбитражного суда СССР. В 1992-2005 годы — председатель Высшего арбитражного суда России. С 2005 по 2018 год был советником президента Владимира Путина.

Господин Яковлев похоронен в Екатеринбурге. В феврале 2022 года его имя присвоили Уральскому государственному юридическому университету (УрГЮУ).

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