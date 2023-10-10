Российский бизнес выработал четыре стратегии адаптации к работе в условиях санкций, исследование провели в Высшей школе экономики. Первый подход предполагает сокращение издержек, инвестиций, увольнение сотрудников и сотрудников, урезание ассортимента. Второй путь — это сохранение инвестиций, но при этом упрощение выпускаемой продукции. Третья стратегия подразумевает изменение цепочек поставок, поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Обычно это требует изменений в управлении и логистике. И последняя — инновационная стратегия — предусматривает разработку новых продуктов и технологий, внедрение цифровых решений, а также привлечение квалифицированных кадров и выход на новые рынки сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с игроками разных сегментов экономики и выяснил, что труднее всего пришлось аграриям, а лучше всех через кризис проходят производители водки.

Роман Сабиржанов, компания HotConsulting (запускает отели): «Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись, — это продажа гостиничных услуг. Монополистами в этой сфере были иностранные онлайн-туристические агентства. Российские отели были привязаны к этим ресурсам, и, по сути, в одночасье потеряли к ним доступ. И как теперь строить маркетинг? Но сегодня уже все перестроились. И я бы даже сказал, что от ухода иностранных агрегаторов российский гостиничный бизнес только выиграл. Процентов на 10-15 отельеры стали больше зарабатывать». Дмитрий Матвеев, собственник группы компаний «Кабош» (производит авторские сыры и другие продукты): «За полгода до этой ситуации мы купили технику почти на $10 млн. Естественно, мы рассчитывали на ее гарантийное обслуживание, поставку запасных частей. А теперь мы их должны покупать в три-четыре раза дороже. Основная проблема в том, что если нет комплектующих, то комбайн может простаивать месяц-полтора. В условиях уборки и заготовки кормов летом и осенью это смерти подобно. Когда мы говорим о сельхозтехнике, это проблема, которая не может решаться только бизнесом, для этого нужна поддержка государства». Павел Победкин, собственник ликероводочного завода «Кристалл» (производит водку и настойки): «Комплектующие для производства — это этикетка, пробка, бутылка, коробка. Все это находится в рамках российских поставщиков. Если раньше, например, для того, чтобы сделать какую-то красивую этикетку, самым простым решением было закупить иностранное сырье, европейское в первую очередь, фактурную красивую бумагу и так далее, то, когда началась история с СВО, поставщики были вынуждены заменить свои логистические цепочки и включить творческую составляющую. Они за небольшие деньги научились полностью имитировать дорогое европейское сырье. Для нас это означает сокращение костов и более интересные и творческие подходы, которые сами этикетчики предложили».

По данным Высшей школы экономики, санкции затронули минимум две трети российских предприятий. Негативный эффект от них почувствовали 53% компаний, а положительные моменты отметили 7% игроков. Самыми защищенными от кризиса оказались предприятия, замкнутые на внутреннем рынке, отмечает “Ъ”.

Низкий уровень конкуренции согласуется у них с идеей упрощения продукции, а мотивация к инновациям, учитывая и без того повышенный после ухода иностранных конкурентов спрос, де-факто отсутствует.

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