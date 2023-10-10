Командиром ноябрьского спецподразделения ОМОН «Ямал» назначен Дмитрий Сирин

Командиром ноябрьского специального подразделения ОМОН «Ямал» назначен полковник полиции Дмитрий Сирин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Руководитель Росгвардии по ЯНАО Александр Борисенко представил Дмитрия Сирина губернатору Дмитрию Артюхову.

Дмитрий Сирин живет и работает на Ямале с 2019 года. Ранее служил заместителя командира ОМОН «Север» ямальского управления Росгвардии. Новый командир спецподразделения является ветераном боевых действий: участвовал в специальной военной операции, участвовал в антитеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе, выезжал в горячие точки.

Ноябрьское спецподразделение ОМОН «Ямал» появилось этим летом. Идею его создание поддержал президент Владимир Путин.

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