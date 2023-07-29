На Ямале создадут новое спецподразделение ОМОН

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) будет создано спецподразделения ОМОН «Ямал». В пресс-службе правительства региона отметили, что инициативу губернатора Дмитрия Артюхова о создании нового подразделения Росгвардии поддержал президент Владимир Путин.

Сейчас идет подбор помещения для дислокации силовиков, а скоро начнется формирование состава. Власти Ямала помогут в приобретении для имущества и специального снаряжения.

«Сегодня вопросы безопасности выходят на передний план. Уверен, появление опытного спецподразделения на южной границе Ямала в совокупности с новоуренгойским спецподразделением "Север" значительно повысит возможности по поддержанию в регионе правопорядка»,— отметил Дмитрий Артхов.

Ранее глава региона решил назначить доплаты из бюджета Ямала полицейским, зарплаты которых не превышают трех прожиточных минимумов, а также участковым, работающих в отдаленных территориях.

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