Здание завода «Эриксон и Ко» в Петербурге признали объектом культурного наследия

Дом, в котором располагалось производство русского акционерного общества «Л.М. Эриксон и Ко», признали в Санкт-Петербурге объектом культурного наследия регионального значения. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе городского комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Он расположен на Большом Сампсониевском проспекте, 60 и на Гельсингфорсской улице, 2, корпус 1, в Выборгском районе города. В прошлом этот район был одним из центров промышленности Петербурга.

Компания LM Ericsson&Cо, которую Ларс Магнус Эриксон основал вместе Карлом Андерсоном, осуществила поставку первой телефонной станции в Россию в 1893 году. Установку применили для Киевской телефонной сети.

В связи с большим объемом заказов было необходимо запустить в Петербурге собственное производство. Готовиться к возведению здания в Выборгском районе начали в феврале 1899 года. Над проектом работал архитектор Карл Шмидт.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объектом культурного наследия в Петербурге признали два цеха бывшего завода «Людвиг Нобель» — чугонолитейный и экспериментальный.

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