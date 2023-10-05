Цеха завода Нобеля в Петербурге признали объектами культурного наследия

Два цеха бывшего завода «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге — чугонолитейный и экспериментальный — признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и и охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Оба объекта располагаются на Большом Сампсониевском проспекте на Выборгской стороне и в настоящий момент находятся в частной собственности, уточнили в КГИОП.

Фирма «Э. Нобель и сыновья» была основана в Петербурге в 1851 году. Поначалу предприниматели выполняли государственные военные заказы, но позже обанкротились после Крымской войны. Людвиг Нобель не сохранил завод, но наладил выпуск разнообразной продукции напротив бывшей производственной площадки отца. В 1862 году открылся машиностроительный завод «Людвиг Нобель». Самой известной продукцией предприятия стали двигатели.

В 1921 году семья Нобелей переехала из Санкт-Петербурга. Но завод, который после 1918 года стал называться «Русский дизель», продолжил работу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание завода Нобеля на Лесном проспекте запретили использовать под хостел.

Анастасия Захарова

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