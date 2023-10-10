ФАС возбудила дело в отношении «Промсорт» из-за резкого роста цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Промсорт» (входит АО «НЛМК-Урал») из-за резкого роста цен на арматуру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре компания увеличила цены на арматуру на 20-25%. Также ведомством установлено, что цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли.

Как сказано в сообщении, на рынках иных видов металлопродукции было зафиксировано изменение цен в пределах 5%. При этом стоимость основного сырья для производства арматуры — лома черных металлов и железорудного сырья оставалась стабильной в сентябре-августе и не способствовала росту цен на арматуру.

Ведомство возбудило в отношении холдинга дело по п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара). ФАС проведет детальный анализ причин изменения цены на арматуру, в том числе проведет анализ издержек производства и реализации товара. «В случае установления вины организациям грозит оборотный штраф в соответствии КоАП»,— передают в пресс-службе.

Напомним, в сентябре ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) продало сортовые заводы на Урале и в Калужской области структурам владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого ООО «Промсорт». Владельца сменили расположенное в Екатеринбурге ООО «Вторчермет НЛМК» и ООО «НЛМК-Калуга» (владеет ООО «НЛМК-Сорт» и ООО «НЛМК-Метиз», имеющие активы в Свердловской области).

Полина Хабарова

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