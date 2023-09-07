НЛМК продал уральские активы структурам ПМХ

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) продало сортовые заводы на Урале и в Калужской области структурам владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого ООО «Промсорт». Информация об этом содержится в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка НЛМК-Урал в Ревде

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Площадка НЛМК-Урал в Ревде

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Владельца сменили расположенное в Екатеринбурге ООО «Вторчермет НЛМК» и ООО «НЛМК-Калуга» (владеет ООО «НЛМК-Сорт» и ООО «НЛМК-Метиз», имеющие активы в Свердловской области). Как пишет «Ъ», аналитики «Моих инвестиций» оценили сделку в 60 млрд руб.

Уральские активы у НЛМК появились после приобретения в 2007–2008 годах у Николая Максимова металлургического холдинга «Макси-групп». После сделки НЛМК выяснила, что приобретение находится в тяжелом финансовом состоянии. По заявлению НЛМК в отношении Николая Максимова были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ), злоупотреблению служебными полномочиями (ст.201 УК РФ) и преднамеренному банкротству (ст.196 УК РФ). Сейчас их рассматривает Мещанский райсуд Москвы.

Общая производственная мощность уральских активов НЛМК — 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции. НЛМК-Урал состоит из трех площадок: в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и в Березовском (сортопрокатное производство). «Вторчермет НЛМК» обеспечивает ломом черных металлов сталеплавильные мощности НЛМК.

В периметр ПМХ входят активы по производству чугуна, кокса, по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Холдинг является одним из крупнейших мировых экспортеров товарного чугуна. Основной акционер ПМХ Евгений Зубицкий уже владеет металлургическим заводом «Тула-сталь» мощностью 1,5–1,8 млн тонн сортового проката.

Ева Коршунова

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