Тонкие материи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наступили осенние холода, которые готовят нас к зиме. Для пуховиков, шуб и дубленок на улице пока слишком щадящая температура, однако дополнительным слоем верхней одежды обзавестись уже можно (и даже нужно). Чтобы в плащах и пальто не было холодно, под них стоит надеть тонкий пуховик или хотя бы жилетку — такая прослойка поможет не замерзнуть и защитит от пронизывающего ветра. К тому же, если вдруг станет жарко, такой пуховик всегда можно снять — он не займет много места в сумке. Вот несколько моделей.