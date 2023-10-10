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Коммерсантъ FM
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Тонкие материи

Тонкие жилеты и пуховики для межсезонья

Наступили осенние холода, которые готовят нас к зиме. Для пуховиков, шуб и дубленок на улице пока слишком щадящая температура, однако дополнительным слоем верхней одежды обзавестись уже можно (и даже нужно). Чтобы в плащах и пальто не было холодно, под них стоит надеть тонкий пуховик или хотя бы жилетку — такая прослойка поможет не замерзнуть и защитит от пронизывающего ветра. К тому же, если вдруг станет жарко, такой пуховик всегда можно снять — он не займет много места в сумке. Вот несколько моделей.

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Мужской жилет Paul &amp; Shark, 83 950 р., ЦУМ

Мужской жилет Paul & Shark, 83 950 р., ЦУМ

Жилет Premiata, 35 990 р., Leform

Жилет Premiata, 35 990 р., Leform

Пуховик Gramicci, 11 950 р., Peak Store

Пуховик Gramicci, 11 950 р., Peak Store

Мужской жилет Orslow, 28 900 р., Code7

Мужской жилет Orslow, 28 900 р., Code7

Женская куртка Giorgio Brato, 72 990 р., Leform

Женская куртка Giorgio Brato, 72 990 р., Leform

Мужской пуховик Woolrich, 30 990 р., Brandshop

Мужской пуховик Woolrich, 30 990 р., Brandshop

Женский жилет Herno, 69 950 р., ЦУМ

Женский жилет Herno, 69 950 р., ЦУМ

Пуховик F/CE, 39 950 р., Peak Store

Пуховик F/CE, 39 950 р., Peak Store

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Мужской жилет Paul & Shark, 83 950 р., ЦУМ

Жилет Premiata, 35 990 р., Leform

Пуховик Gramicci, 11 950 р., Peak Store

Мужской жилет Orslow, 28 900 р., Code7

Женская куртка Giorgio Brato, 72 990 р., Leform

Мужской пуховик Woolrich, 30 990 р., Brandshop

Женский жилет Herno, 69 950 р., ЦУМ

Пуховик F/CE, 39 950 р., Peak Store

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