Две курские горбольницы объединили в одну

Завершился первый этап объединения четырех горбольниц Курска в одну. Финишировала юридическая консолидация городской больницы №2 и городской больницы №1 имени Н.С. Короткова. Об этом сообщили в правительстве региона.

Областные власти уточнили, что теперь для больниц действуют единые система управления, службы закупок, бухгалтерии, юридические и кадровые службы. В облправительстве считают, что произошедшие изменения «повысят эффективность и сократят расходы, не связанные с медицинской деятельностью».

«Административные преобразования никак не повлияют на скорость и качество обслуживания пациентов. Количество врачей останется прежним. Всем медицинским работникам горбольницы №2 предложены рабочие места, и большинство из них уже подали заявление на трудоустройство»,— пояснила министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

В поликлинике горбольницы №2 идет ремонт. После его завершения она будет работать как структурное подразделение горбольницы №1 имени Н.С. Короткова. Кроме того, власти региона подчеркивают необходимость капитального ремонта стационара горбольницы №2, состояние которого не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В связи с этим до обновления здания стационарные отделения будут переведены в горбольницу №1, где достаточно свободного места для этого.

«Кроме того, министерством здравоохранения Курской области направлено ходатайство в министерство здравоохранения РФ о размещении после необходимого ремонта в стационарном корпусе горбольницы №2 реабилитационного центра, в том числе для участников СВО»,— рассказали в облправительстве.

В июне в правительстве Курской области анонсировали юридическое слияние больниц облцентра №1, №2, №3 и №4. Уточнялось, что также будут объединены диагностические службы учреждений.

Алина Морозова

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