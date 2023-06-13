В Курске объединят четыре больницы

В Курске проведут четыре городские больницы юридически объединят в одну. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Речь идет о медучреждениях №1, №2, №3 и №4. Административные преобразования не коснутся работы медицинского персонала, сокращать его не планируется.

«В четырех объединяемых больницах будут действовать единые системы управления, службы закупок, юридические и кадровые службы, бухгалтерии. Изменения в административной структуре сделают эффективнее их работу и сократят расходы, не связанные с медицинской деятельностью»,— пояснили в правительстве региона.

Кроме того, будут объединены диагностические службы больниц. Ожидается, что это поможет более эффективно использовать медоборудование. Врачи дефицитных специальностей смогут принимать более широкий круг пациентов, подчеркнула министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.

Мария Старикова