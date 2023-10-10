За ложные сообщения о бомбах 19-летнего омича отправили в колонию

Советский райсуд Омска вынес приговор 19-летнему местному жителю, которого обвиняют в заведомо ложных сообщениях о терроризме, сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что с марта по май 2021 года обвиняемый, учась на тот момент в 10 классе, отправил 204 ложных сообщения о заложенных взрывных устройствах в госучреждениях, школах и детских садах в более чем 10 субъектах России. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что хотел отомстить двум своим одноклассницам, которые смеялись над ним.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме. Молодого человека признали виновным по ч.2-3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, с прохождением амбулаторного лечения в психиатрическом стационаре. Также с осужденного взыщут 2 млн руб. материальной компенсации.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что школьника из Красноярска подозревают в сообщении о ложном акте терроризма. По заказу подростка, считает следствие, на протяжении трех дней совершались телефонные звонки в образовательное учреждение, где учился школьник.

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Александр Киселев