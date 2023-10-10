В Кущевском районе из-за резкого похолодания досрочно включат отопление

В Кущевском районе из-за резкого понижения температур отопительный сезон начнется досрочно, с 11 октября. Глава муниципалитета Илья Гузев сообщил в своем Telegram-канале, что подписал соответствующее постановление.

«Начало работы котельных — это серьезный технологический процесс, требующий определенного времени. Поэтому ежегодно подключение котельных проходит поэтапно в течение нескольких дней»,— отметил Илья Гузев.

Сначала к отоплению подключат детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты с постоянным пребыванием людей. Вторым этапом тепло дадут в многоквартирные дома, а позже — в административные здания и муниципальные учреждения.

В Краснодаре также заметно похолодало. Однако власти города сообщили, что пока включать отопление не планируют, поскольку на следующей неделе ожидается потепление до +20...25 °С.

Татьяна Ручкина

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