Белгородские полицейские с помощью табельного оружия задержали пьяного водителя

Инспекторы ДПС ГИБДД Белгородской области с помощью табельного оружия задержали 18-летнего водителя ВАЗ-2107, который пытался сбить их. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Инцидент произошел ночью 9 октября.

По предварительным данным, инспекторы ДПС заметили, что водитель ВАЗа нарушил правила обгона. Они потребовали, чтобы он остановился, но автомобилист скрылся, «грубо нарушая требования ПДД и создавая угрозу для окружающих участников дорожного движения». В частности, у села Сергиевка Губкинского городского округа житель Чернянского района попытался сбить полицейских, перекрывавших движение с помощью дорожных конусов. В связи с этим правоохранители выстрелили из табельного оружия по колесам автомобиля.

«Транспортное средство задержано на территории Чернянского района. В результате автомобиль получил механические повреждения, а водитель — ранение. Стражи порядка оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение»,— рассказали в полиции.

Выяснилось, что за рулем «ВАЗа» находился автомобилист, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством без прав и невыполнение требования сотрудников МВД об остановке. У него была взята кровь для исследования на наличие опьянения. Полицейские вынесли определение о возбуждении административного дела по статьям об управлении машиной в состоянии опьянения (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ, до 15 суток ареста), невыполнении требования сотрудника МВД об остановке (ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ, до 800 руб. штрафа) и выезде на встречную полосу (пять эпизодов, ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, максимальное наказание — лишение прав на шесть месяцев).

В ВАЗ-2107 находился 17-летний пассажир. При задержании водителя он не пострадал. В отношении его законных представителей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, до 500 руб. штрафа).

Ранее в Воронеже было рассмотрено уголовное дело о покушении на применение насилия в отношении полицейских (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ) в отношении директора ООО «Инвестиционно-управляющая компания “Дон”» Евгения Васильева. За стрельбу по правоохранителям из фейерверка в попытке уйти от погони он был отправлен на принудительное лечение.

Алина Морозова

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