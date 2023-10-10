Евгений Преин избран главой пострадавшей от пожаров Сосьвы

Депутаты думы Сосьвинского городского округа избрали Евгения Преина главой Сосьвы (Свердловская область), сообщил председатель конкурсной комиссии Вадим Дубичев. Кандидатуру господина Преина поддержали 14 из 15 депутатов округа.

На пост главы Сосьвы претендовали два человека: экс-управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Евгений Преин и председатель Серовской районной территориальной избирательной комиссии Оксана Тарковская. Оба кандидата представили программы по развитию Сосьвы и ответили на вопросы депутатов о перспективах развития округа.

По словам Вадима Дубичева, Евгений Преин в своей программе поддержал позиции губернатора Евгения Куйвашева по развитию территории, необходимых краткосрочных и долгосрочных стратегиях развития. «Евгений Преин — бывший руководитель администрации Серова, человек, который руководил Северным управленческим округом. Получить такого управленца во главе — большое событие для Сосьвы», — рассказал господин Дубичев.

Напомним, Евгений Преин сменил на посту Геннадия Макарова, который в мае подал заявление о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в Сосьве. Тогда в результате происшествия сгорели более 100 домов и погибли два человека.

Василий Алексеев

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