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Коммерсантъ FM
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В США и ЮАР стартовали клинические испытания вакцины против ВИЧ

Новая вакцина VIR-1388 создана на основе уникального вирусного вектора

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование фазы I, в котором примут участие 95 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет с хорошим здоровьем и без ВИЧ, будет проводиться в шести центрах в США и четырех в ЮАР. Участников случайным образом разделят на четыре группы, которые будут одновременно получать либо три разные дозы VIR-1388, либо плацебо.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Вакцина VIR-1388 должна дать иммунной системе команду вырабатывать Т-лимфоциты, которые могут распознать ВИЧ и запустить иммунный ответ, чтобы предотвратить развитие хронической инфекции. В ходе первой фазы исследования новая вакцина будет оцениваться на предмет безопасности и способности вызывать ВИЧ-специфический иммунный ответ. Первоначальные результаты ожидаются в конце 2024 года, желающие смогут оставаться под наблюдением три года после получения первой дозы вакцины.

Для доставки в иммунную систему действующего вещества вакцины в VIR-1388 используется ослабленная версия цитомегаловируса (ЦМВ).

Разработка вакцинного вектора на основе ЦМВ ведется в США с 2004 года. Почему обратились именно к этому вектору? Начать с того, что к 40 годам ЦМВ заражено больше половины взрослого населения планеты. Большинство людей, живущих с ЦМВ, не испытывают никаких симптомов. Попав в организм, ЦМВ обнаруживается на протяжении всей жизни. Это дало ученым основания предположить, что только такой вектор обладает способностью доставить действующее вещество вакцины в организм, а затем помочь организму долгое время сохранять эффект, предотвращая ослабление иммунитета, наблюдаемое при использовании менее долговечных вакцинных векторов. К слову, для безопасности участников в исследование включены только те, у кого обнаружен бессимптомный ЦМВ.

Еще одна причина интереса ученых к ЦМВ заключается в том, что ни одна из разработанных прежде вакцин не смогла предотвратить заражение вирусом или полностью остановить его репликацию в начале инфекции, то есть обеспечить противовирусную иммунную защиту в точке проникновения вируса и местах его раннего распространения. Ответ CD8 + Т-клеток, вызываемый обычными вакцинами, нацеленными на Т-клеточную реакцию, перехватывает ВИЧ-инфекцию слишком поздно — уже на пике репликации вируса при первичной инфекции или позже, так что ВИЧ либо преодолевает противовирусную активность, вызванную ответом Т-лимфоцитов, либо ускользает от нее благодаря мутациям.

ЦМВ в качестве вектора как нельзя лучше подходит для того, чтобы перехватить инфекцию на входе. Основанная на его использовании вакцина как бы заранее отправляет Т-лимфоциты в предполагаемые места проникновения и раннего распространения вируса.

Гипотезу проверили на макаках-резусах. Они тоже заражаются вирусом иммунодефицита, очень напоминающим человеческий. Обезьян привили и через 14–18 недель ревакцинировали вакциной на основе ЦМВ-вектора. Через год после первой вакцинации их заразили вирусом иммунодефицита обезьян (ВИО), что было достоверно установлено обнаружением в их организме плазменной виремии (состояние, при котором вирусы попадают в кровоток и могут распространяться по всему телу) и/или развитием Т-клеточных ответов на антигены ВИО, не включенные в вакцину.

Через пару месяцев после выявления заражения у вакцинированных обезьян клеточно-ассоциированные РНК и ДНК вируса (биомаркеры наличия вируса) обнаружились в тканях — слизистых оболочках, лимфатических узлах, печени, селезенке и др., но при этом виремия и прогрессирующее распространение инфекции отсутствовали. Через 8–12 недель после заражения тканевые титры вируса резко снизились, а через 20 недель их невозможно было обнаружить даже самыми изощренными методами диагностики. Ученые сделали вывод, что произошла иммуноопосредованная остановка репликации вируса, а не просто его подавление, как бывает у элитных контроллеров (ВИЧ-инфицированные, у которых на протяжении 15–25 лет СПИД клинически не развивается даже при отсутствии антиретровирусной терапии). Вакцинированные макаки по иммунологическим и вирусологическим критериям не отличались от вакцинированных, но не зараженных, и, по-видимому, функционально избавились от вируса иммунодефицита обезьян.

Такой эффект, ставший неожиданным для самих ученых, собственно, и открыл путь к созданию профилактической кандидатной вакцины против ВИЧ. И хотя у исследователей остались вопросы по поводу действия тех или иных иммунных, вирусологических и молекулярных механизмов, они уверены: их подход применим к другим инфекционным патогенам и даже неопластическим заболеваниям.

По материалам.

Елена Туева

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