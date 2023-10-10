В Бакале запустили движение по новому мосту со спиральным въездом

В одном из моногородов Челябинской области – Бакале – открыли новый путепровод со спиральным въездом, соединяющий верхнюю и нижнюю части города. Движение запустил губернатор Алексей Текслер, которые продолжает рабочую поездку по горнозаводской зоне, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый мост со спиральным въездом над железнодорожными путями был построен в Бакале в середине 1960-х годов. В 2008 году в конструкции путепровода обнаружили дефекты и закрыли движение по нему. В 2020 году было принято решение о строительстве нового моста. Объект возводили с 2021 года на средства областного бюджета.

«Мы не просто открываем важный инфраструктурный объект. Это нечто большее, вы мне сами об этом рассказывали, что для Бакала всегда этот мост был сердцем города. Я нисколько не сомневался, что его надо срочно восстановить, построить заново»,– отметил обратился к жителям Бакала Алексей Текслер. Он отметил, что развитие Бакала продолжится, а мост – «это первое важное, знаковое событие».

«Сегодня будем встречаться и с руководством рудоуправления. Ставлю задачу восстановить работу предприятия, как это было раньше, как это должно быть. Есть и другие планы и инфраструктурные задачи, которые необходимо решать»,– подчеркнул губернатор.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», градообразующее предприятие Бакала – ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) несколько лет пребывает кризисе из-за уменьшения спроса и снижения цен на железорудное сырье. С августа этого года директора БРУ Дмитрия Старикова судят за уклонение от уплаты кредиторской задолженности и неисполнение судебных решений.

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