Зарубежные СМИ: Что грозит Джо Байдену из-за расследования спецпрокурора?

Джо Байден дал показания по делу о хранении секретных документов. Президент США пошел на это добровольно, допрос занял два дня и проходил в Белом доме. Расследование о секретных документах, которые Байден не сдал в архив, ведет спецпрокурор Роберт Хёр. Небрежное обращение с бумагами уже стало поводом для серьезного обвинения его предшественнику на посту президента – Дональду Трампу. А чем рискует Джо Байден? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger / Reuters Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Опрос такого масштаба, посвященный расследованию, обычно сигнализирует о том, что расследование близится к завершению, отмечает Politico. Оно началось в прошлом году — адвокаты Джо Байдена обнаружили документы в офисе, который он использовал после того, как покинул администрацию Обамы и до того, как баллотировался на пост президента.

Позже еще одна стопка документов была обнаружена в доме Байдена в штате Делавэр, а затем и в другом доме в том же штате. Речь шла о «некоторых материалах и рукописных записях», которые, судя по всему, также относятся ко времени, когда Байден был вице-президентом.

«Как мы заявляли с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают со следствием и, как полагается, публично представляют обновленные данные, сохраняя максимальную прозрачность в целях защиты и сохранения целостности расследования»,— цитирует AP представителя аппарата юрисконсульта Белого дома.

Бывшему президенту Дональду Трампу эпизод с секретными документами может дорого обойтись — ему предъявлены уголовные обвинения, напоминает Bloomberg. Сначала Трамп незаконно вывез материалы из Белого дома после истечения своего срока, а затем, как утверждается, вступил в сговор с помощниками, чтобы помешать усилиям правительства их вернуть. Причем хранились бумаги, в том числе о ядерных программах США, в туалете и ванной.

И теперь Трамп задается вопросом — почему другим должностным лицам, в частности, Байдену, не были предъявлены обвинения? В Белом доме объясняют это тем, что документы сразу были переданы после обнаружения, а силовикам предложили провести обыски в домах Байдена.

Сам факт допроса действующего президента едва ли можно назвать беспрецедентным, замечает Associated Press. Через это проходили Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. А что до Трампа, то он на опрос, уже будучи бывшим президентом, не явился, ограничившись письменными ответами.

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