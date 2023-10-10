В Тольятти вкладчики артели лишились 1,8 млн рублей

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В преступлении признан виновным местный житель, создатель производственного кооператива (артели) научно-технических инноваций и инвестиций «Гарант». Информацию разместила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина приговорен к трем годам и четырем месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

По версии следствия указанный кооператив занимался строительными работами. Его создатель разместил в СМИ рекламу и привлек средства вкладчиков.

По договору деньги клиентов инвестировались в стройку быстровозводимых зданий и сооружений. В перспективе они должны были получить прибыль.

Однако обвиняемый похитил средства. Ущерб был нанесен пяти жителям Тольятти. Он был оценен в 1,8 млн руб.

Ранее было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти создателей производственного кооператива из Тольятти «Фабрика продуктов "Вкусно и Сытно"». Силовики установили, что за десять лет граждане инвестировали в финансовую пирамиду более 1,2 млрд руб. Потерпевшими по делу стали 2,6 тыс. человек.

Георгий Портнов