В отношении готовившего взрыв красноярского школьника завели второе уголовное дело

В Красноярске в отношении учащегося гимназии №9 возбудили второе уголовное дело. 15-летнего подростка подозревают в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», сообщил «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснили «Ъ», школьник на протяжении мая изучал способы создания взрывных устройств для совершения теракта на территории торгового комплекса на улице Транзитная, 30 в Красноярске. Уточняется, что для подготовки он использовал книги соответствующего содержания. Необходимые материалы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) подросток заказал через неизвестного в мессенджере.

Школьник был задержан в конце августа. Молодого человека задержали у одного из городских кафе при приобретении компонентов для СВУ. При обыске у него были обнаружены химические вещества и дымовые шашки.

Василий Алексеев, Новосибирск