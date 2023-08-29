Гимназист арестован по делу о подготовке теракта на рынке Красноярска

16-летний учащийся одной из гимназий Красноярска арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Молодого человека задержали у одного из городских кафе при приобретении компонентов для самодельной бомбы. При обыске у него были обнаружены химические вещества и дымовые шашки.

Правоохранители считают, что гимназист готовил взрыв на рынке в Кировском районе Красноярска.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте прошлого года спецслужбы задержали в Норильске 25-летнего местного жителя, который собирался взорвать городскую тюрьму, чтобы «освободить брата и плененных мусульман». Готовясь к выполнению поставленной задачи, он успел изготовить две самодельные бомбы на основе тротила.

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Илья Николаев