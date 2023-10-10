В Екатеринбурге с 11 по 14 октября пройдут гастроли Воронежского театра кукол

На сцене Екатеринбургского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли» с 11 по 14 октября покажут постановки Воронежского государственного театра имени Вольховского:

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

11 октября — «Золотой цыпленок» (режиссер Людмила Федорова, художник Андрей Запорожский);

12 октября — «Али-баба и 40 разбойников» (режиссер Валерий Вольховский);

13 октября — «Про умную собачку Соню» (режиссер — заслуженный артист РФ Камиль Тукаев);

14 октября — «Мандельштам. Воронежские тетради».

«Мандельштам — это такая глубокая история. Человек, несмотря на свою сложную судьбу, продолжает писать, продолжает вдохновляться, не опускает руки»,— рассказал на пресс-конференции артист Воронежского театра Владислав Ефанов.

«Про умную собачку Соню» — первая режиссерская работа Камиля Тукаева. «Спектакль очень интересный в своем исполнении. Как таковых кукол, каких мы привыкли видеть в театре, — нет. Все делается из ватмана, бумаги, из подручных материалов. Мы показываем родителям и детям что, придя домой, они могут сделать такой же театр»,— отметила директор Воронежского театра Любовь Пристинская.

Воронежский театр кукол стал одним из ведущих в России с приходом в 1986 году Валерия Вольховского. Большинство спектаклей репертуара театра вошли в золотой фонд отечественного искусства играющих кукол. «Вольховский театр кукол — особая история. Это легендарная личность, это мастер высокого уровня. Те, спектакли, которые он ставил – были событием для всей России»,— подчеркнул директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. По его словам, большинство билетов на спектакли уже раскуплено.

Напомним, 19-23 сентября в Екатеринбурге проходили гастроли Сахалинского международного театрального центра имени Чехова. На сцене Свердловского театра драмы были показаны спектакли: «Гроза», «Onegin», «Экстремалы», «#Люблюнемогу» и «Комната невесты».

Екатерина Незамаева