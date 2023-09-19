Театр из Сахалина впервые выступит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 19 по 23 сентября пройдут гастроли Сахалинского международного театрального центра имени Чехова. На сцене Свердловского театра драмы будут показаны спектакли: «Гроза», «Onegin», «Экстремалы», «#Люблюнемогу» и «Комната невесты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная гастролям Сахалинского международного театрального центра имени Чехова в Екатеринбурге

Фото: Алена Бормотова Пресс-конференция, посвященная гастролям Сахалинского международного театрального центра имени Чехова в Екатеринбурге

Фото: Алена Бормотова

«Мы два года договаривались об этой поездке. Для нас очень важно заявить о Сахалине, как регионе, где не просто есть рыба, икра и крабы, а еще и люди, которые занимаются искусством»,— поделилась директор Сахалинского театрального центра Татьяна Корнеева.

Из Екатеринбурга на Сахалин ездил на гастроли Свердловский академический театр драмы. Госпожа Корнеева отметила, что уральцы произвели фурор на Сахалине, показав спектакли «Анна Каренина», «Доходное место», «Служебный роман», «Железнова Васса Мать», «Близость» и «Магнит».

Алена Бормотова

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