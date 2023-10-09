В Самаре столкнулись тягач и «Жигули», двое пострадали

ДТП с участием грузового и легкового автомобиля произошло в Самаре в минувшее воскресенье, 8 октября. Происшествие случилось на Заводском шоссе в 11:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Тягач Renault T без груза под управлением 36-летнего водителя ехал в районе строения 99 «В» и во время правого поворота в сторону пр. Мальцева не уступил дорогу автомобилю «Лада-210740», который двигался со стороны ул. Профильной, и столкнулся с ним. За рулем легковой машины находился водитель 1993 года рождения. Он вместе с пассажиром 2003 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Самарской области произошло ДТП с большегрузом. В результате происшествия погибли два человека.

Георгий Портнов