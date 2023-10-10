Чистая прибыль «Распадской» по РСБУ за девять месяцев сократилась в 4,4 раза

По итогам января—сентября 2023 года чистая прибыль угольной компании «Распадская» по российским стандартам бухучета (РСБУ) составила 6,4 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года, когда чистая прибыль была на уровне 28,24 млрд руб., показатель сократился в 4,4 раза, следует из отчетности на сайте компании (.pdf).

Выручка «Распадской» за первые девять месяцев текущего года сократилась более чем в 1,1 раза, до 20,75 млрд руб. (против 23,34 млрд руб. в январе—сентябре 2022-го). Валовая прибыль снизилась в 1,5 раза, до 11,08 млрд руб. (против 15,75 млрд руб.), прибыль от продаж — в 1,5 раза, до 10,27 млрд руб. (против 15,08 млрд руб.). Доналоговая за девять месяцев упала почти в 4 раза, до 8,25 млрд руб. (против 32,5 млрд руб.).

«Распадская» — крупнейший производитель коксующихся углей для металлургии. Ее активы находятся в Кузбассе. Главный акционер «Распадской» — Evraz (93,2%). В 2022 году компания добыла 21,5 млн тонн угля. Чистая прибыль «Распадской» по итогам прошлого года сократилась на 11%, составив $782 млн. Акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2022 год, объяснив это «волатильной ситуацией» и «огромным количеством рисков».