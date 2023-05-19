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Коммерсантъ FM
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Акционеры «Распадской» решили не платить дивиденды за 2022 год

Акционеры угольной компании «Распадская» на годовом собрании 18 мая одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, объяснив это «волатильной ситуацией» и «огромным количеством рисков». В марте отказаться от выплаты дивидендов рекомендовал топ-менеджмент «Распадской».

«По итогам 2022 года мы рекомендовали не выплачивать дивиденды, потому что ситуация слишком волатильная, и остается огромное количество рисков. Более того, мы, если очень грубо в терминах, наполовину экспортная компания. Соответственно, мы заметно интегрированы в ситуацию в мире. И в этом плане мы пока не видим каких-то драйверов по снижению рисков»,— заявил президент «Распадской» Илья Широкоброд на телеконференции для инвесторов.

«Распадская» не выплачивает дивиденды начиная с финальных за 2021 год. EBITDA компании за 2022 год снизилась на 3%, до $1,295 млрд, чистый операционный денежный поток — $915 млн по сравнению с $869 млн годом ранее, чистая прибыль сократилась на 11%, до $782 млн.

«Распадская» — крупнейший производитель коксующихся углей для металлургии. Ее активы находятся в Кузбассе. Главный акционер «Распадской» — Evraz (93,2%). Весной прошлого года Роман Абрамович, который на конец 2021 года владел 28,64% Evraz, попал под санкции Великобритании и Евросоюза. В мае в санкционные списки Великобритании внесли компанию Evraz. Несмотря на ограничения Evraz получила лицензию на работу «дочек» в Северной Америке.

Анастасия Ларина

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