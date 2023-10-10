В Самаре отопление подано в 99,6% жилых домов

По состоянию на утро вторника, 10 октября, в Самаре подключено к отоплению 99,6% многоквартирных жилых домов. Также тепло подано в 99,9% социальных учреждений города. Об этом сообщает самарская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время в городе работает «горячая линия» по вопросам подключения граждан к теплу. Она открылась с 7 октября.

К утру вторника на «горячую линию» поступило 216 обращений. Ранее горожане в соцсетях неоднократно жаловались на проблемы с теплом в их домах.

Чиновники сообщают, что все обращения взяты в работу. Отопительный сезон начался в жилых домах в Самаре в понедельник, 25 сентября.

Георгий Портнов