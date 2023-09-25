В Самаре начался отопительный сезон в жилых домах

Подача тепла в жилые дома стартовала в Самаре в понедельник, 25 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Отопительный сезон стартует, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8 C в течение пяти дней). Несмотря на то, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни днем ожидается +19 – +25 градусов Цельсия, ночью температура будет опускаться до +4 – +13 градусов Цельсия»,— говорится в сообщении.

Ранее отопительный сезон начался в социальных учреждениях города. На сегодняшний день к теплу подключены 60% объектов.

Георгий Портнов