В Петербурге за неделю коронавирусом заболели почти 1500 человек

За прошедшую неделю в Санкт-Петербурге выявляли 1493 заболевших коронавирусной инфекцией, госпитализированы — 185 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе 10 октября. Также сообщается об одном летальном случае.

В целом по России за 2 — 8 октября госпитализированы 2668 человек. Выявлено 16 127 новых случаев, подтверждено 25 летальных исходов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество случаев заражения гриппом и ОРВИ в Петербурге выросло на 10,8% за неделю.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте