Количество случаев заражения гриппом и ОРВИ в Петербурге выросло на 10,8% за неделю

За минувшую неделю (с 18 по 24 сентября) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге увеличился на 10,8% по сравнению с уровнем предыдущей недели, указали в региональном правлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что ухудшение ситуации в городе происходит из-за респираторных вирусов не гриппозной этиологии (аденовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы). Чтобы обезопасить организм от заражения, следует пройти вакцинацию, так как она эффективнее использования препаратов, отмечают специалисты.

«На 25.09.2023 в городе привито против гриппа 961 310 человек, в том числе 183 269 детей, что составляет 17,8% от совокупного населения»,— уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 11 по 17 сентября в Петербурге также фиксировали увеличение числа заражений — заболеваемость возросла на 81,6% относительно предыдущей недели.

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