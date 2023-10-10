В Екатеринбурге около Театра драмы установили трехметровую стальную букву «Е»

В Екатеринбурге на набережной городского пруда возле Театра драмы установили трехметровую стальную букву «Е». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «ЧО». Сама буква является масштабированным сердечником трансформатора.

«Это оммаж нереализованной концепции бренда Екатеринбурга, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев. Он предложил символ Екатеринбурга в виде образа сердечника трансформатора. Эту деталь помнит каждый, чье детство прошло в годы СССР или в начале 90-х годов»,— отметили в пресс-службе.

Ранее в рамах фестиваля «ЧО» в Сысертском районе (Свердловская область) на Тальковом Камне создали арт-объект «Каменный цветок» — восьмиметровую водную скульптуру художницы Саши Фроловой.

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