В рамках фестиваля «ЧО» создали арт-объект «Каменный цветок» на Тальковом Камне

В Сысертском районе (Свердловская область) на Тальковом Камне в рамках фестиваля «ЧО» создали арт-объект «Каменный цветок» — восьмиметровую водную скульптуру художницы Саши Фроловой.

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«Для меня эта скульптура символизирует цветок, который распускается внутри нас, как некий символ живого, энергии творчества и красоты. Я отказываюсь от твердых материалов, от монументальности и вечности в пользу эфемерности, хрупкости, пластичности. Этот цветок создан из разных видов пленок, он надувной и полупрозрачный возник здесь как мираж»,— пояснила Саша Фролова.

Куратор четвертого сезона фестиваля Наиля Аллахвердиева отметила: «Предыстория проекта достаточно понятна. Я выросла в Екатеринбурге на книгах Бажова, поэтому мои образы были сформированы из детских книжных иллюстраций. Цветы и формы, которые выращивает Саша Фролова очень важны для того, чтобы сдвинуть наше уральское воображение в другую сферу, в пространство будущего. Потому что в сказах Бажова есть сюжеты о каменной реальности, которую можно преодолеть и сделать живой».

Саша Фролова — российский художник, скульптор модельер и перформер, известна надувными скульптурами и костюмами из латекса. Выставки ее работ проходили в Центральном выставочном Манеже в Москве, Московском музее современного искусства. Персональная выставка в Музее современного искусства в Перми в 2017 году вошла в десятку самых посещаемых в России.

Первый фестиваль «ЧО» в Екатеринбурге состоялся в 2020 году. Благодаря фестивалю появились такие арт-объекты, как «Трибуна для поэта» Эдуарда Кубенского, медведь «Гриша» Андрея Бартенева. В прошлом году было создано восемь арт-объектов, в том числе на берегу Верх-Исетского пруда «Индустриальный младенец» художниц Людмилы Калиниченко и Ксении Лариной. Ключевой темой 2023 года стала «Передача энергии». До Нового года в рамках фестиваля в Екатеринбурге создадут 11 арт-объектов. Фестиваль организован компанией «Атомстройкомплекс» при участии уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

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Елена Медведева