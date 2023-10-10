«Дон-Строй» отремонтирует школу наездников в Воронежской области за 41 млн рублей

Воронежский застройщик «Дон-Строй» победил на аукционе по выбору подрядчика для капитального ремонта Хреновской школы наездников в Бобровском районе. Компания снизила начальную цену контракта на 204,2 тыс. руб.: с 40,8 млн до 40,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракт в стадии подписания поставщиком.

В аукционе было три участника — имена еще двоих не раскрываются. Известно, что они готовы были выполнить работы по начальной цене.

Хреновскую школу наездников основал граф Илларион Воронцов-Дашков в 1881 году. Он занимал должности главного управляющего коннозаводством РФ. В разные годы учебное заведение имело статус техникума коневодства, школы тренеров наездников, сельского профтехучилища, современный получило в 2015 году. По собственным данным, за все время существования учреждение выпустило 9 тыс. наездников.

Подрядчику необходимо усилить фундаменты, обновить фасад, ограждение, все коммуникации и прилегающую дорогу до 1 декабря 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дон-строй» было зарегистрировано в Павловске в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром является Владимир Калинин. Он также возглавляет павловскую компанию-застройщика ООО «Донстрой», которым владеет Ксения Калинина, и ООО «Управляющая компания "Дон"», контролируемое Владимиром Калининым. Выручка ООО «Дон-строй» в 2022 году составила 1 млрд руб., в 2021-м — 1,1 млрд руб. Чистая прибыль — 9,1 млн руб. и 8,9 млн руб. соответственно. С 2011 года общество получило 276 госконктрактов на общую сумму 8,2 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступают администрация Боброва (заключены контракты на 1,6 млрд руб.), департамент строительной политики Воронежской области (569,2 млн руб.) и администрация Бобровского района (490,6 млн руб.).

Эти летом «Дон-строй» получил контракт на строительство детсада в Боброве на 363 млн руб.

Алина Морозова

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