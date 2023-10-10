Фестиваль «Русское лето» осенью посетили 12 тысяч воронежцев

На минувших выходных в Воронеже прошел фестиваль «Русское лето», в котором приняли участие 12 тыс. человек. Об этом сообщил «Ъ-Черноземье» председатель ассоциации «Русское лето» Сергей Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он напомнил, что формат фестиваля изменился с началом СВО: «Наша главная задача сейчас не просто развлечение, мы хотим стать лабораторией новой культуры, которая прямо сейчас появляется под влиянием ситуации на Украине. Появляются стихи, фильмы, спектакли, наша задача оформить все эти тенденции и презентовать воронежцам».

В этот раз организаторы отказались от открытой площадки, которой в прошлом году была Советская площадь. 7-8 октября культурные события были распределены между кинотеатром «Спартак», Воронежским концертным залом, Никитинской библиотекой, пространством Винзавода и музеем «Арсенал». Воронежцам представили: поэтический музыкальный спектакль «Стихи Войны 2.0» Вадима Аввы, песни группы «Земляне», документальные фильмы о событиях на Донбассе; в литературной программе выступили «писатели, духовно близкие Захару Прилепину». Также в рамках фестиваля волонтеры приглашали всех желающих принять участие в плетении сетей для бойцов СВО и посмотреть тематическую выставку.

Владимир Зоркий