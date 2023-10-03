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В Воронеже 7-8 октября пройдет фестиваль «Русское лето» с артистами из Донбасса

Мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето» в этом году поменял свой формат и из семейно-развлекательного трансформировался в образовательно-патриотический. Он пройдет в Воронеже 7–8 октября, сообщила пресс-служба областного департамента культуры.

Фестиваль займет несколько площадок. Его партнерами являются телеканал Russia Today и фонд Захара Прилепина.

В рамках музыкальной программы в Зеленом театре выступят победители фестиваля донбасской песни «Не оставим городов наших» группа «Война эмоций», артистка Татьяна Лазарева и солистки Луганского театра на Оборонной. Кроме того, концерты дадут музыкант Аким Апачев, группы «Земляне», «Партизан FM», «Лампасы», «Зверобой», «Серьга» и Светлана Сафрани.

На литературной программе в областной библиотеке имени Никитина презентуют книги луганских писателей и поэтов, а также военкоров, расскажут о современной литературе Донбасса и о проблеме освещения СВО в современном театре и драматургии. Также выступят российские литераторы Павел Крусанов и Герман Садулаев.

Господин Садулаев также поучаствует в философской программе, которая пройдет в музее «Арсенал». Он и другие приглашенные порассуждают о «женщинах на фронтире», внутренних и внешних войнах, «политической теологии России» и многом другом.

«Военкор программа» пройдет в кинотеатре «Спартак». Там покажут документальные фильмы «Операция Украина. Преступления без наказания», «Воспитанные фашизмом», документальный фильм «Хроники СВО. Монологи (часть 1)», «Зверобой: Мариуполь своими глазами», «Невоеннопленные». Также запланировано шоу «Женщины на войне / Подруги Z» и дискуссия о проблемах обмена гражданских пленных «Своих не бросаем» с участием члена комитета по обороне Госдумы и главы воронежского отделения СРЗП Дмитрия Кузнецова.

Отдельная программа для волонтеров запланирована на «Винзаводе». Помимо лекций и встреч там два дня будут плести маскировочные сети.

Александр Прытков

Фотогалерея

Как в Воронеже прошел первый фестиваль «Русское лето»

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«Русское лето» придумал Захар Прилепин, а Александр Гусев инициативу поддержал: из областного бюджета на проведение фестиваля выделили 7,5 млн руб.

«Русское лето» придумал Захар Прилепин, а Александр Гусев инициативу поддержал: из областного бюджета на проведение фестиваля выделили 7,5 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Еще порядка 1 млн руб. составили спонсорские средства, в том числе основателя ГК «Ангстрем» Геннадия Чернушкина (на фото крайний справа), редко появляющегося на культурных мероприятиях

Еще порядка 1 млн руб. составили спонсорские средства, в том числе основателя ГК «Ангстрем» Геннадия Чернушкина (на фото крайний справа), редко появляющегося на культурных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одним из событий «Русского лета» стала книжная ярмарка. По данным активиста Николая Сапелкина (на фото крайний справа), всего за два дня фестиваля было продано продукции на 4 млн руб. В том числе воронежцы купили более 800 книг Захара Прилепина

Одним из событий «Русского лета» стала книжная ярмарка. По данным активиста Николая Сапелкина (на фото крайний справа), всего за два дня фестиваля было продано продукции на 4 млн руб. В том числе воронежцы купили более 800 книг Захара Прилепина

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фестивале было показано несколько спектаклей, в том числе из Санкт-Петербурга приехал петрушечный театр «Папьемашенники», работающий по средневековым законам площадного театра

На фестивале было показано несколько спектаклей, в том числе из Санкт-Петербурга приехал петрушечный театр «Папьемашенники», работающий по средневековым законам площадного театра

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Другим направлением стала музыка. Помимо многочисленных любимых Захаром Прилепиным рэперов и рокеров, выступали исполнители старинных песен

Другим направлением стала музыка. Помимо многочисленных любимых Захаром Прилепиным рэперов и рокеров, выступали исполнители старинных песен

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Организаторы фестиваль привлекли немало клубов исторической реконструкции

Организаторы фестиваль привлекли немало клубов исторической реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Они показывали древние ремесла

Они показывали древние ремесла

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Привезли настоящую средневековую ладью, на которой, впрочем, было невозможно покататься

Привезли настоящую средневековую ладью, на которой, впрочем, было невозможно покататься

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

И, конечно, постоянно устраивали стрельбы

И, конечно, постоянно устраивали стрельбы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам Захара Прилепина, втягивать людей в историю можно через музыку, театр и «замечательных вооруженных людей»

По словам Захара Прилепина, втягивать людей в историю можно через музыку, театр и «замечательных вооруженных людей»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным МВД, на «Русское лето» пришло около 40 тыс. зрителей

По данным МВД, на «Русское лето» пришло около 40 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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«Русское лето» придумал Захар Прилепин, а Александр Гусев инициативу поддержал: из областного бюджета на проведение фестиваля выделили 7,5 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Еще порядка 1 млн руб. составили спонсорские средства, в том числе основателя ГК «Ангстрем» Геннадия Чернушкина (на фото крайний справа), редко появляющегося на культурных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одним из событий «Русского лета» стала книжная ярмарка. По данным активиста Николая Сапелкина (на фото крайний справа), всего за два дня фестиваля было продано продукции на 4 млн руб. В том числе воронежцы купили более 800 книг Захара Прилепина

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фестивале было показано несколько спектаклей, в том числе из Санкт-Петербурга приехал петрушечный театр «Папьемашенники», работающий по средневековым законам площадного театра

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Другим направлением стала музыка. Помимо многочисленных любимых Захаром Прилепиным рэперов и рокеров, выступали исполнители старинных песен

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Организаторы фестиваль привлекли немало клубов исторической реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Они показывали древние ремесла

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Привезли настоящую средневековую ладью, на которой, впрочем, было невозможно покататься

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

И, конечно, постоянно устраивали стрельбы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам Захара Прилепина, втягивать людей в историю можно через музыку, театр и «замечательных вооруженных людей»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным МВД, на «Русское лето» пришло около 40 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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