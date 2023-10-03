В Воронеже 7-8 октября пройдет фестиваль «Русское лето» с артистами из Донбасса

Мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето» в этом году поменял свой формат и из семейно-развлекательного трансформировался в образовательно-патриотический. Он пройдет в Воронеже 7–8 октября, сообщила пресс-служба областного департамента культуры.

Фестиваль займет несколько площадок. Его партнерами являются телеканал Russia Today и фонд Захара Прилепина.

В рамках музыкальной программы в Зеленом театре выступят победители фестиваля донбасской песни «Не оставим городов наших» группа «Война эмоций», артистка Татьяна Лазарева и солистки Луганского театра на Оборонной. Кроме того, концерты дадут музыкант Аким Апачев, группы «Земляне», «Партизан FM», «Лампасы», «Зверобой», «Серьга» и Светлана Сафрани.

На литературной программе в областной библиотеке имени Никитина презентуют книги луганских писателей и поэтов, а также военкоров, расскажут о современной литературе Донбасса и о проблеме освещения СВО в современном театре и драматургии. Также выступят российские литераторы Павел Крусанов и Герман Садулаев.

Господин Садулаев также поучаствует в философской программе, которая пройдет в музее «Арсенал». Он и другие приглашенные порассуждают о «женщинах на фронтире», внутренних и внешних войнах, «политической теологии России» и многом другом.

«Военкор программа» пройдет в кинотеатре «Спартак». Там покажут документальные фильмы «Операция Украина. Преступления без наказания», «Воспитанные фашизмом», документальный фильм «Хроники СВО. Монологи (часть 1)», «Зверобой: Мариуполь своими глазами», «Невоеннопленные». Также запланировано шоу «Женщины на войне / Подруги Z» и дискуссия о проблемах обмена гражданских пленных «Своих не бросаем» с участием члена комитета по обороне Госдумы и главы воронежского отделения СРЗП Дмитрия Кузнецова.

Отдельная программа для волонтеров запланирована на «Винзаводе». Помимо лекций и встреч там два дня будут плести маскировочные сети.

Александр Прытков