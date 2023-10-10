На подозреваемого в подготовке теракта школьника завели еще одно дело

В Красноярске на учащегося 9-го класса гимназии №9 возбуждено второго уголовное дело о «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». 15-летний подросток, сообщил «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с ситуацией, готовил теракт на рынке по улице Транзитная,30 в Красноярске.

Школьник готовился к теракту в течение месяца с 1 по 30 мая. Материалы для создания самодельной бомбы подросток заказал в одном из мессенджеров.

Его задержали в августе этого года с поличным рядом с кафе во время покупки материалов для изготовления взрывного устройства. В ходе обысков у молодого человека были найдены химические вещества и дымовые шашки. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ареста.

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Александр Киселев