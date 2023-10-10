Проект по реконструкции Генеральского дома в Ижевске завершат до конца 2024 года

Компания «Дом номер один», выигравшая конкурс на аренду Генеральского дома в столице Удмуртии, приступила к реализации проекта по реконструкции объекта. Завершить его планируется до конца 2024 года, рассказал бенефициар компании, экс-глава администрации Ижевска Денис Агашин. Об этом пишет канал «Ижевский горкомхоз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

«Я считаю, что это здание должно стать визитной карточкой Ижевска и находиться в состоянии, соответствующем символу города. Нам предстоит пройти серьезный путь, начиная от концепции и проекта реконструкции здания до его ремонта, восстановления исторического облика и адаптации к современному использованию»,— рассказал господин Агашин.

Музей истории города в Генеральском доме сохранят. Однако после подготовки нового проекта планируется рассмотреть возможные варианты сотрудничества с арендаторами здания. Господин Агашин отметил, что для компании «это коммерческая история, конечной целью которого является извлечение прибыли».

При этом компания имеет право отказаться от реализации проекта в том случае, если к окончанию подготовки проектно-сметной документации его реализация будет экономически нецелесообразной. Кроме того, расторгнуть контракт можно будет при существенно изменении законодательства, которое повлечет за собой дополнительное налоговое бремя, а также если администрация города и «Парки Ижевска» не выполнят свои обязательства по демонтажу всех построек, не имеющих исторической ценности.

Однако даже в случае развития негативных сценарием, проектно-сметную документация реконструкции Генеральского дома будет передана городу. «И уже следующий инвестор сможет на него не тратится»,— отметил господин Агашин.

Напомним, начальная цена контракта превышала 8,3 млн руб. в год. Здание Генеральского дома в Ижевске построили 1857 году. В декабре 2022 года инвестиционный совет при администрации города рассмотрел обращение предпринимателя, имя которого не указывалось. Бизнесмен выразил намерение вложить деньги в реконструкцию объекта. В октябре 2023 года подвели итоги конкурса на аренду объекта культурного наследия Генеральского дома, который находится в Летнем саду имени Горького. Аукцион признали несостоявшимся из-за участия единственной компании. Однако по решению комиссии договор заключили с ООО «Дом номер один».