Генеральский дом в Ижевске получила в аренду компания бизнесмена Дениса Агашина

В столице Удмуртии конкурс на аренду объекта культурного наследия Генеральский дом, который находится в Летнем саду имени Горького, признали несостоявшимся из-за участия единственной компании. Однако по решению комиссии договор заключили с ООО «Дом номер один». Соответствующие данные приведены на площадке «Сбера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», бенефициаром компании является предприниматель, экс-глава администрации Ижевска Денис Агашин, директором — Сергей Макшаков. ООО «Дом номер один» ведет свою деятельность в отрасли аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Напомним, начальная цена контракта превышает 8,3 млн руб. в год. Общая площадь объекта составляет 1639,8 кв. м., пристроя — 237,9 кв. м. При этом площадь земельного участка достигает 3 тыс. кв. м. Здание Генеральского дома в Ижевске построили 1857 году. В декабре 2022 года инвестиционный совет при администрации города рассмотрел обращение предпринимателя, имя которого не указывалось. Бизнесмен выразил намерение вложить деньги в реконструкцию объекта. Однако для понимания объемов финансирования требовалась проектно-сметную документация.