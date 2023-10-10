Мосбиржа запускает торги премиальными опционами на золото

Московская биржа (MOEX: MOEX) 10 октября начинает торги премиальными опционами на золото на срочном рынке. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи.

Параметры новых опционов будут следующими:

лот — 1 грамм золота;

шаг цены — 0,1 руб.;

стоимость шага цены — 0,1 руб.

«Инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении курса золота без необходимости его приобретения на рынке драгоценных металлов, а также хеджировать риски с минимальными издержками», — отмечается в сообщении площадки.

Контракты будут исполняться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения — значение индекса Мосбиржи аффинированного золота в день исполнения опционов. При покупке опциона уплачивается премия, ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи отсутствуют.

На бирже также доступны для торгов фьючерсы на золото GOLD, маржируемые опционы на них, фьючерсы на индекс Мосбиржи аффинированного золота GL и вечные фьючерсы на золото GLDRUBF.

Мосбиржа отметила, что премиальные опционы пользуются значительной популярностью среди клиентов торговой площадки. Инструментом пользуются уже свыше 30 тыс. инвесторов. Общий объем торгов премиальными опционами с момента их запуска в 2022 году превысил 8 млрд руб.

Милена Костерева