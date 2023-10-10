Глава томского САХ взыскивает 0,5 млн рублей с призвавших его уволить депутатов

Директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) Михаил Курилов обратился в Кировский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда. В числе ответчиков четверо членов фракции «Яблоко» городской думы.

Поданное в суд заявление опубликовал в своем Telegram-канале один из ответчиков — Евгений Каверзин. Согласно документу, причиной для подачи иска стало обращение депутатов к и. о. мэра Михаилу Ратнеру в июне этого года. Они потребовали отставки господина Курилова, обосновав это тем, что на протяжении последних четырех лет ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Томске якобы ухудшается. «Указанная информация не соответствует действительности. За 4 года работы Курилова М. А. в должности директора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» существенно повышено качество работы организации как регионального оператора»,— говорится, в частности, в иске.

Михаил Курилов потребовал от депутатов публичных извинений на сессии гордумы. Кроме того — выплаты 500 тыс. руб. в качестве компенсации нанесенного ему морального вреда.

Согласно карточке дела, оно поступило в суд 12 сентября. Первое собеседование по иску директора САХ прошло 9 октября, следующее заседание назначено на 23 октября. 5 сентября гордума лишила депутатских полномочий за «прогулы» одного из ответчиков — Артема Канарева, давно покинувшего Россию.

САХ является региональным оператором в сфере обращения с ТКО в областном центре и Томской районе региона.

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Валерий Лавский