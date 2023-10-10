Рейтинг кредитоспособности Краснодарского края подтвержден на уровне ruАА+

Российское кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края на уровне ruАА+. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального Минфина.

По данным агентства, на сохранение высокой оценки повлиял объем валового регионального продукта, достигший в прошлом году 3,6 трлн руб. Прирост в сопоставимых ценах к 2021 году составил 0,7 процентных пункта. Как отмечается в исследовании, позитивной динамики удалось добиться за счет развития ряда отраслей экономики. Эксперты также считают, что Краснодарскому краю удалось «сдержать санкционный удар с минимальными потерями».

По итогам прошлого года позитивная динамика сложилась сразу в нескольких отраслях: промышленности (индекс промпроизводства — 103,8%), сельском хозяйстве (109,9%), транспортировке и хранении (112,1%), оптовой торговле (105,3%), общественном питании (103,1%), сфере платных услуг населению (105,9%).

ВРП Кубани по итогам восьми месяцев этого года вырос на 3%. Хороший рост показали, в частности, импортозамещающие отрасли.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram