Суд в Петербурге продлил домашний арест мужчине, укрывавшему Дарью Трепову

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 11 октября домашний арест Дмитрию Касинцеву, в квартире которого после теракта в кафе на Университетской набережной Васильевского острова скрывалась Дарья Трепова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее господина Касинцева обвиняли в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ), но в июле обвинение переквалифицировали на укрывательство преступления (ч.2 ст. 316 УК РФ). По версии следствия, он осознавал, что Дарья Трепова причастна к совершению особо тяжкого преступления, однако разрешил ей остаться в своей квартире и дважды сообщил полиции ложные сведения о том, что она находится в другом месте.

2 апреля в кафе на Университетской набережной на Васильевском острове произошел взрыв. В это время там проходила встреча военного корреспондента Максима Фомина, известного под творческим псевдонимом Владлен Татарский, со своим читателями. В результате военкор погиб и несколько десятков человек пострадали. На следующий день была задержана Дарья Трепова, которая принесла на встречу статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. По версии следствия, после того, как девушка вручила господину Татарскому статуэтку, ее соучастники произвели взрыв. В настоящее время госпожа Трепова находится в СИЗО «Лефортово», ей продлили заключение под стражей до 2 декабря. Ее обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов (п. «б» ч. 3 ст. 205; ч. 4 ст. 222.; ст. 327).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 13 апреля Ленинский районный суд отправил Дмитрия Касинцева под домашний арест.

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