Алла Албегова из Кирова стала министром экологии Тамбовской области

Глава Тамбовской области Максим Егоров на еженедельной планерке объявил о назначении министром экологии и природных ресурсов региона Аллы Албеговой, которая с 6 июля исполняла обязанности руководителя ведомства. С 10 октября госпожа Албегова возглавляет региональное министерство без приставки «и.о.».

Алла Албегова окончила Кировский политехнический институт по специальности «технология электрохимических производств». Имеет ученую степень кандидата химических наук. С 2014 по 2016 годы возглавляла институт естественных наук, институт химии и экологии Вятского государственного университета. На государственной службе прошла путь от специалиста до руководителя исполнительного органа Кировской области в сфере экологии и природопользования. С 2016 года по май 2023 года руководила министерством охраны окружающей среды Кировской области.

В сфере полномочий нового министра координация вопросов государственного управления в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, изучения, использования и воспроизводства природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира. Кроме того, в ее ведении вопросы осуществления на территории региона федерального государственного охотничьего контроля, а также надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Также она координируют деятельность в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Владимир Зоркий